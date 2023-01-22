Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ

Нардеп Касай вважає, що дані стосовно військових частин не мають бути публічними

Оборонний комітет Верховної ради України окремо розгляне факт витоку контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових, які не підлягають розголошенню і які тепер, після оприлюднення, можуть бути використані нашим ворогом. Про це у коментарі Українським Новинам зазначив народний депутат, член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

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«По перше – так, комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду. І напевно, думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані стосовно військових частин (оприлюднені у злитих контрактах) – дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі», - сказав нардеп.

Касай також додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ.

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«Так, звісно, ми вже це проговорили (залучення СБУ, – ред). Може не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися», – зауважив Касай.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.