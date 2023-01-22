Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ
СБУ займеться «продовольчим» скандалом у Міноборони

Нардеп Касай вважає, що дані стосовно військових частин не мають бути публічними

Оборонний комітет Верховної ради України окремо розгляне факт витоку контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових, які не підлягають розголошенню і які тепер, після оприлюднення, можуть бути використані нашим ворогом. Про це у коментарі Українським Новинам зазначив народний депутат, член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай. 

«По перше – так, комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду. І напевно, думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані стосовно військових частин (оприлюднені у злитих контрактах) – дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі», - сказав нардеп. 

Касай також додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ. 

«Так, звісно, ми вже це проговорили (залучення СБУ, – ред). Може не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися», – зауважив Касай.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Теги: міністр депутат Міноборони скандал розслідування харчування СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з інформацією журналістів, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень
«Продовольчий» скандал у Міноборони. Партія Порошенка пропонує рішення
Сьогодні, 14:06
Відомості щодо закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій? кажуть у Міноборони
«Продуктовий» скандал. Міноборони заявляє про інформаційну диверсію
Сьогодні, 10:58
Міноборони купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних
«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків
Вчора, 16:46

Політика

Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ
Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ
Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря
Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря
«Продовольчий» скандал у Міноборони. Партія Порошенка пропонує рішення
«Продовольчий» скандал у Міноборони. Партія Порошенка пропонує рішення
Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією
Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією
Данілов розкрив стратегію Путіна на 2023 рік
Данілов розкрив стратегію Путіна на 2023 рік
Глави МЗС країн G7 зберуться у Мюнхені, щоб обговорити війну в Україні
Глави МЗС країн G7 зберуться у Мюнхені, щоб обговорити війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9523
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
6421
22 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6307
Хочуть убити Зеленського: Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні
6159
Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Вчора, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Вчора, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту