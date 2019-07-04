Нерухомістю Шуфрича в декларації буде займатись НАБУ



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Нестор Шуфрич - №7 в списку Опозиційна платформа-За життя

Нестор Шуфрич не вказав вартість жодної своєї нерухомості, а про одну ділянку взагалі «забув» вказати в декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях народного депутата Нестора Шуфрича.

Сума, на яку суб’єкти декларування внесли недостовірні відомості, склала понад 250 прожиткових мінімумів.

Недостовірні дані він вказав в декларації за 2015 рік. Сума встановлених недостовірних відомостей у декларації Нестора Шуфрича за 2015 рік становить майже 14,3 млн грн.

Встановлено, що Нестор Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: двох земельних ділянок, двох житлових будинків та п’яти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі.

Рішення про затвердження обґрунтованого висновку за результатами перевірки декларації Нестора Шуфрича за 2015 рік Національне агентство прийняло на засіданні 27 червня та направило його до Національного антикорупційного бюро.

На попередніх засіданнях Національне агентство затвердило обґрунтовані висновки за результатами перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича за 2016 та 2017 роки, в яких було встановлено недостовірні відомості на суму понад 14 млн грн та понад 13 млн грн відповідно.