Президент може перезавантажити НАБУ і Антикорупційну прокуратуру через три місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільники САП і НАБУ Назар Холодницький та Артем Ситник

Зеленський подасть до Ради законопроект про перезавантаження НАБУ і САП, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати

Президент України Володимир Зеленський дав Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) та Національному антикорупційному бюро (НАБУ) три місяці на доведення власної ефективності.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

За його словами, Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про перезавантаження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати.

Рябошапка заявив, що Зеленський під час зустріч з керівниками НАБУ та САП вимагав результатів їхньої роботи, які б «задовольнили запит людей на справедливість» і «притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів».

«Ми чули останнім часом про серйозні корупційні скандали: «Укроборонпром», «Центренерго», декілька інших кримінальних проваджень», - сказав Рябошапка. На його переконання, все українське суспільство зацікавлене, щоб винуваті у скоєнні цих правопорушень були притягнуті до відповідальності.

«Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень – це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ вже до суду, і на це все у нас є декілька місяців», - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, в Адміністрації президента констатували провал судової реформи.

Джерело: УНІАН