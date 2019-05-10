Нардеп Шуфрич заспівав у концерті до 9 Травня



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Нардеп Нестор Шуфрич взяв участь у святковому спецефірі телеканалу Newsone

Нардеп заспівав популярну довоєнну пісню «Улюблене місто»

Народний депутат України Нестор Шуфрич заспівав у святковому концерті до 9 Травня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Newsone.

Зазначається, що Шуфрич взяв участь у святковому спецефірі телеканалу Newsone до 9 Травня «День Перемоги».

Народний депутат заспівав пісню «Улюблене місто» («Любимый город», - ред.) - популярну довоєнну пісню авторства Микити Богословського (музика) і Євгена Долматовського (текст).

Пісня була написана в 1939-му для фільму «Винищувачі».

Нагадаємо, на акцію «Ніхто» не забутий, ніщо не забуте, яка є аналогом російського «Безсмертного полку», прийшли народні депутати Євген Мураєв, Вадим Новинський, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, народні депутати з «Опозиційного блоку» Олександр Долженков, Василь Німченко, екс-регіонал Василь Горбаль.

Крім того, на акцію прийшли екс-нардеп від Компартії Адам Мартинюк та член КПУ Георгій Крючков.

Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок забезпечували близько 2 тис. правоохоронців, які працювали у посиленому режимі.

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