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    Нардеп Шуфрич заспівав у концерті до 9 Травня

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    Нардеп Нестор Шуфрич взяв участь у святковому спецефірі телеканалу&nbsp;Newsone - Нардеп Шуфрич заспівав у концерті до 9 Травня
    Нардеп Нестор Шуфрич взяв участь у святковому спецефірі телеканалу Newsone

    Нардеп заспівав популярну довоєнну пісню «Улюблене місто»

    Народний депутат України Нестор Шуфрич заспівав у святковому концерті до 9 Травня.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі Newsone.

    Зазначається, що Шуфрич взяв участь у святковому спецефірі телеканалу Newsone до 9 Травня «День Перемоги».

    Народний депутат заспівав пісню «Улюблене місто» («Любимый город», - ред.) - популярну довоєнну пісню авторства Микити Богословського (музика) і Євгена Долматовського (текст).

    Пісня була написана в 1939-му для фільму «Винищувачі».

    Нагадаємо, на акцію «Ніхто» не забутий, ніщо не забуте, яка є аналогом російського «Безсмертного полку», прийшли народні депутати Євген Мураєв, Вадим Новинський, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, народні депутати з «Опозиційного блоку» Олександр Долженков, Василь Німченко, екс-регіонал Василь Горбаль.

    Крім того, на акцію прийшли екс-нардеп від Компартії Адам Мартинюк та член КПУ Георгій Крючков.

    Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок забезпечували близько 2 тис. правоохоронців, які працювали у посиленому режимі.

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