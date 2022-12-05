Пів тисячі рашистів та понад 40 одиниць техніки: оновлені втрати ворога за добу
Триває 285 доба війни, окупанти під постійними ударами ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ вранці 5 грудня оновив дані про втрати рашистів у війні проти України. Протягом минулої доби вороги позбулися ще 540 військовослужбовців, двох танків, восьми бойових броньованих машин, шести артилерійських систем, одного засобу протиповітряної оборони, одного гелікоптера, дев'яти БПЛА оперативно-тактичного рівня та 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ приблизно 91690 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2924 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од,
- артилерійських систем – 1914 (+6) од,
- реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+1) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 285 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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