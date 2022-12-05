Пів тисячі рашистів та понад 40 одиниць техніки: оновлені втрати ворога за добу 

Триває 285 доба війни, окупанти під постійними ударами ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ вранці 5 грудня оновив дані про втрати рашистів у війні проти України. Протягом минулої доби вороги позбулися ще 540 військовослужбовців, двох танків, восьми бойових броньованих машин, шести артилерійських систем, одного засобу протиповітряної оборони, одного гелікоптера, дев'яти БПЛА оперативно-тактичного рівня та 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 91690 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2924 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од,

артилерійських систем – 1914 (+6) од,

реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+1) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 285 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.