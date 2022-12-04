ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів

Внаслідок атак ЗСУ за тиждень поранено більше 1200 окупантів

За тиждень Збройні сили України знешкодили до 20 ворожих військових баз. Внаслідок атак поранено більше 1200 окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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«300-им окупантам тотально не вистачає місця в лікарнях, тому рашисти сортують їх прямо в полі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Мелітополі з усіх відділень лікарняного містечка незайнятим пораненими російськими військовими залишився тільки пологовий будинок.

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«Окупанти так і не навчились палити. Тож бачимо, що тиждень був насиченим і вже починаємо відлік наступного», – додав Федоров.

Нагадаємо, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.