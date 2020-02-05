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    Політика

    Німецькі ультраправі приїхали до бойовиків в окупований Луганськ

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    У зустрічі з бойовиками&nbsp;&laquo;ЛНР&raquo;&nbsp;взяли участь член Ландтагу Берліна від &laquo;Альтернативи для Німеччини&raquo; Гуннар Ліндеманн та член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер - Німецькі ультраправі приїхали до бойовиків в окупований Луганськ
    У зустрічі з бойовиками «ЛНР» взяли участь член Ландтагу Берліна від «Альтернативи для Німеччини» Гуннар Ліндеманн та член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер

    Члени партії «Альтернатива для Німеччини» вже не вперше приїхали на окуповану територію України

    Члени німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» приїхали в окупований Луганськ, де брали участь у заході бойовиків «ЛНР».

    Про це повідомив журналіст Bild Джуліан Рьопке.

    У зустрічі з бойовиками «ЛНР» взяли участь член Ландтагу Берліна від «Альтернативи для Німеччини» Гуннар Ліндеманн та член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

    Зазначимо, що це не перший візит представників партії «Альтернатива для Німеччини» на окуповану територію України.

    Восени 2018 року Ліндеманн та Гретцінгер були «спостерігачами» на «виборах» ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР».

    Також вони відвідували анексованний Росією Крим.

    Німеччина ЛНР партії політика окуповані території Луганськ
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