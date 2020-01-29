СБУ затримала інформатора бойовиків, який п'ять років переховувався в Росії



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Фото: СБУ

Поплічника окупантів затримали у Танюшівці на Луганщині

У Луганській області правоохоронці затримали поплічника бойовиків незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, навесні 2014 року житель Сєвєродонецька збирав інформацію щодо переміщення підрозділів сил антитерористичної операції у Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів.

Одержані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання «армія південного сходу» для підготовки диверсійних актів.

Понад 5 років сєвєродончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.

21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску Танюшівка, коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.

Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.