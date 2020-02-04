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    Нардепа Киву упіймали на листуванні зі скандальним російським політиком Жириновським

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    На зауваження журналістки &laquo;Радіо Свобода&raquo;&nbsp;, що Жириновський підтримує анексію Криму та бойовиків угруповань &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo; Кива сказав, що це не значить, що з ним не треба спілкуватися - Нардепа Киву упіймали на листуванні зі скандальним російським політиком Жириновським
    На зауваження журналістки «Радіо Свобода» , що Жириновський підтримує анексію Криму та бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» Кива сказав, що це не значить, що з ним не треба спілкуватися

    На запитання журналістів, чи справді це він на відео, Кива сказав, що «не заперечує», бо «можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції»

    Народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву спіймали в Раді за листуванням з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Державної думи Володимиром Жириновським.

    На відео, оприлюдненому на YouTube-каналі TK Media, видно, як чоловік, схожий на Киву, скаржився в СМС-переписці, що «в Раду прийшов гомік-прем'єр зі своїм пі*орським урядом, країну с*ка просрали і з цими пі*арами шансів відновити економіку і взаємовідносини немає».

    Адресатом нардепа значиться «Жирик… Владимир Вольфович».

    У коментарі «Радіо Свобода» Кива, пояснюючи ймовірне листування з Жириновським, сказав, що він «парламентар європейської держави» і виступає «за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати країну та приносити користь народу», і що «депутати російської Думи – це такі ж парламентарі».

    На запитання, чи це він на відео, Кива сказав, що «не заперечує», бо «можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції».

    Нардеп також додав, що з багатьма народними депутатами «і Європарламенту, і Державної думи веде взаємовідносини, тому що саме в процесі взаємовідносин народжуються компроміси».

    На зауваження журналістки, що Жириновський підтримує анексію Криму та бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» Кива сказав, що це не значить, що з ним не треба спілкуватися, і що його зброя як парламентаря – слово, і що він «повинен боротися в інтересах своєї країни… словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів».

    Як повідомлялось, 17 січня народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву, котрий у жовтні під час засідання Ради роздивлявся фото красуні-моделі та пестив себе, знову підловили на гарячому. Цього разу політик на телефоні переглядав голі фото якоїсь пані.

    Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

    Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом.

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    Росія ДНР Опозиційний блок зброя ЛНР Володимир Жириновський політика чоловік Ілля Кива
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