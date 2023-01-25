Нове озброєння та інтеграція в НАТО: Зеленський провів переговори зі Столтенбергом

Столтенберг: «Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з тем обговорень було розблокування постачання нового озброєння нашій країні. Про це глава держави написав у Twitter.

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«Обговорили з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування передачі принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції з НАТО», – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Також Столтенберг у Twitter написав, що обговорив з президентом України агресію Росії.

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«Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно», – запевнив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні. Також Генсек НАТО оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї.