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Нове озброєння та інтеграція в НАТО: Зеленський провів переговори зі Столтенбергом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нове озброєння та інтеграція в НАТО: Зеленський провів переговори зі Столтенбергом
Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом
колаж: РБК Україна

Столтенберг: «Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно»  

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з тем обговорень було розблокування постачання нового озброєння нашій країні. Про це глава держави написав  у Twitter.

«Обговорили з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування передачі принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції з НАТО», – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Також Столтенберг у Twitter написав, що обговорив з президентом України агресію Росії.

«Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно», – запевнив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні. Також Генсек НАТО оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї.

Читайте також: Захід змінює стратегію щодо України: підсумки зустрічі з генсеком НАТО 
Теги: НАТО Володимир Зеленський озброєння Єнс Столтенберг

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