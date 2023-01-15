Генсек НАТО оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї

Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, «що ядерна зброя не повинна бути використана»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї наразі є низьким. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

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Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: «Ризик застосування ядерної зброї низький».

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, «що ядерна зброя не повинна бути використана».

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Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій. «Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими», – зазначив генсек.

Раніше президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні зробили спільну заяву. Вони заявили, що будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні означатиме ворожий акт проти всього людства, який нічим не можна виправдати.

Нагадаємо, Столтенберг також анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні.