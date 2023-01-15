Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні

Єнс Столтенберг: «Важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна незабаром може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн. Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, пише AFP.

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«Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги», – сказав Столтенберг.

Ці заяви пролунали напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окрім Польщі та Фінляндії, ще три країни непублічно зголосились передати Україні західні танки Leopard 2, якщо на це буде надана згода Німеччини як країни-виробника.

Раніше повідомлялось, що Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків.