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Захід змінює стратегію щодо України: підсумки зустрічі з генсеком НАТО (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Захід змінює стратегію щодо України: підсумки зустрічі з генсеком НАТО (фото)
Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО
фото: Facebook/Єгор Чернєв

Столтенберг переконаний: цивілізований світ більше ніколи не повинен залежати від авторитарних режимів

Захід змінює стратегію з оборони та стримування Росії на рішучий наступ і перемогу України. Це підтвердив українським політикам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє нардеп Єгор Чернєв.

За словами генсека, головним уроком для Заходу стало те, що цивілізований світ більше ніколи не повинен залежати від авторитарних режимів. Тож домовлятися з країною-агресоркою більше ніхто не буде. Єдина мета сьогодні – розгром російських військ і звільнення усієї території України.

Під час зустрічі представники України наполягали на збільшенні поставок важкої техніки (зокрема, танків Leopard), наданні державі запрошення на вступ до НАТО на наступному саміті у Вільнюсі та неухильному дотриманні української формули миру.

Крім того, заручилися підтримкою наших ініціатив щодо надання Україні західних експертів для остаточного реформування законодавства за стандартами НАТО і забезпечення реабілітації наших поранених.

На знак подяки від України за допомогу перший віцеспікер Олександр Корніенко вручив Єнсу Столтенбергу грамоту від Верховної Ради.

Українські політичні діячі обговорили зі Столтенбергом як зробити допомогу Україні більш ефективною
Українські політичні діячі обговорили зі Столтенбергом як зробити допомогу Україні більш ефективною
фото: facebook / Єгор Чернєв

Як повідомив депутат Чернєв, далі «генсек летить у Берлін добивати питання Леопардів».

Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі: Порошенко на зустрічі з генсеком НАТО закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні.

До слова, Столтенберг зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. Генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава.

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Теги: війна Єнс Столтенберг НАТО

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