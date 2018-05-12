Новий адвокат Савченко розказав, як переконуватиме Надію припинити голодування

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Надія Савченко

Шадрін вважає, що голодування Надії може бути небезпечним для її життя і здоров’я

Олександр Шадрін - новий адвокат народної депутатки Надії Савченко, яка наразі перебуває в СІЗО СБУ - вважає, що голодування його підзахисної може бути небезпечним для її життя і здоров’я, і рекомендуватиме їй виходити з цього стану. Про це Шадрін повідомив у інтерв’ю «Главкому».

Як зазначає юрист, у нього з Савченко було досить небагато часу на спілкування, близько години, тому аспектів голодування під час розмови вони не торкалися.

«Однак з її вигляду не можу сказати, що голодування є нещирим, - говорить Шадрін. - У ЗМІ я раніше бачив повідомлення про те, що є навіть певні ускладнення для здоров’я у зв’язку із цим голодуванням. Це все досить серйозно. У одного з моїх попередніх клієнтів була виразка шлунку, і у нього сталося ускладнення, людина захлинулася кров’ю. Дивлячись на те, що Надія досить часто вдається до ось такого засобу протесту, викликає занепокоєння за її стан здоров’я. У випадку інформації про суттєве його погіршення, будемо, звичайно, реагувати».

Шадрін сподівається, що, можливо, той випадок, який стався з одним із його клієнтів, переконає Надію все ж таки відмовитися від цієї форми протесту.

«Особа, яка утримується під вартою, сама відчуває, які форми протесту і методи свого захисту обирати. Як захисник я вважаю, що це може бути небезпечним для життя і здоров’я і, звісно, я рекомендуватиму їй виходити з такого голодування», - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 20 травня закінчується термін запобіжного перебування під вартою Надії Савченко у СІЗО СБУ. Захисники народного депутата переконані: сторона обвинувачення ініціюватиме продовження терміну тримання під вартою для Савченко. Але коли саме відбудеться наступне засідання суду, наразі невідомо.

Як відомо, наприкінці березня 2018 року Верховна Рада позбавила Савченко недоторканості. Її обвинувачують за низкою статей: насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; підготовка злочину, пошук засобів та спільників; груповий злочин; посягання на життя державного чи громадського діяча; терористичний акт; вербування людей та пошук зброї для терористичного акту; незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Деякі з цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується. З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук, який також захищає Надію Савченко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Новий адвокат Надії Савченко: Душ раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує з тортурами