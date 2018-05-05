Надію Савченко захищатиме адвокат сепаратистки Штепи
- Сьогодні, 20:30
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Шадрін став адвокатом Савченко
Сьогодні Олександр Шадрін став адвокатом нардепа Надії Савченко. Про це повідомив український адвокат Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ і узгодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи, але ми віримо в роботу партнера, адже на його рахунку багато переможних справ. Зараз готується заява в правоохоронні органи за фактом протидії адвокату Шадріну в доступі до клієнта», - написав Шевчук.
Нагадаємо, Шадрін відомий захистом колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинуватили в сепаратизмі по ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність країни).
Також Шадрін захищав інтереси антімайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом «Топаз».
Як повідомлялося, в Києві на Майдані сестра Савченко провела невелику акцію на її підтримку. Пізніше з'явилися фото Надії Савченко після 42 днів голодування.