Надію Савченко захищатиме адвокат сепаратистки Штепи

Шадрін став адвокатом Савченко

Сьогодні Олександр Шадрін став адвокатом нардепа Надії Савченко. Про це повідомив український адвокат Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ і узгодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи, але ми віримо в роботу партнера, адже на його рахунку багато



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Шадрін став адвокатом Савченко

Сьогодні Олександр Шадрін став адвокатом нардепа Надії Савченко. Про це повідомив український адвокат Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ і узгодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи, але ми віримо в роботу партнера, адже на його рахунку багато переможних справ. Зараз готується заява в правоохоронні органи за фактом протидії адвокату Шадріну в доступі до клієнта», - написав Шевчук.

Штепа і Олександр Шадрін

Нагадаємо, Шадрін відомий захистом колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинуватили в сепаратизмі по ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність країни).

Також Шадрін захищав інтереси антімайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом «Топаз».

Як повідомлялося, в Києві на Майдані сестра Савченко провела невелику акцію на її підтримку. Пізніше з'явилися фото Надії Савченко після 42 днів голодування.