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    Надію Савченко захищатиме адвокат сепаратистки Штепи

    Шадрін став адвокатом Савченко
    Сьогодні Олександр Шадрін став адвокатом нардепа Надії Савченко. Про це повідомив український адвокат Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ і узгодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи, але ми віримо в роботу партнера, адже на його рахунку багато
    • Сьогодні, 20:30
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    Шадрін став адвокатом Савченко

    Сьогодні Олександр Шадрін став адвокатом нардепа Надії Савченко. Про це повідомив український адвокат Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ і узгодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи, але ми віримо в роботу партнера, адже на його рахунку багато переможних справ. Зараз готується заява в правоохоронні органи за фактом протидії адвокату Шадріну в доступі до клієнта», - написав Шевчук.

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    Штепа і Олександр Шадрін

    Нагадаємо, Шадрін відомий захистом колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинуватили в сепаратизмі по ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність країни).

    Також Шадрін захищав інтереси антімайданівця Ігоря Кромського, відомого під прізвиськом «Топаз».

    Як повідомлялося, в Києві на Майдані сестра Савченко провела невелику акцію на її підтримку. Пізніше з'явилися фото Надії Савченко після 42 днів голодування.

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