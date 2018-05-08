Новий адвокат Надії Савченко: Душ по 15 хвилин раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує навіть з тортурами

«Рішення про те, чи приймати допомогу від Віктора Медведчука ухвалюватиме особисто Надія»

20 травня закінчується термін запобіжного перебування під вартою Надії Савченко у СІЗО СБУ. Захисники народного депутата переконані: сторона обвинувачення ініціюватиме продовження терміну тримання під вартою для Савченко. Але коли саме відбудеться наступне засідання суду наразі невідомо. Наприкінці березня 2018 року Верховна Рада позбавила

Надія Савченко

«Рішення про те, чи приймати допомогу від Віктора Медведчука ухвалюватиме особисто Надія»

20 травня закінчується термін запобіжного перебування під вартою Надії Савченко у СІЗО СБУ. Захисники народного депутата переконані: сторона обвинувачення ініціюватиме продовження терміну тримання під вартою для Савченко. Але коли саме відбудеться наступне засідання суду наразі невідомо.

Наприкінці березня 2018 року Верховна Рада позбавила недоторканості народного депутата Надію Савченко. Парламентаря обвинувачують за низкою гучних статей: насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; підготовка злочину, пошук засобів та спільників; груповий злочин; посягання на життя державного чи громадського діяча; терористичний акт; вербування людей та пошук зброї для терористичного акту; незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Деякі з цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

У середині березня генпрокурор Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак заявили про беззаперечні докази того, що Надія Савченко ніби готувала теракт із метою фізичного усунення в тому числі керівників держави. Із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується.

З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук, який також захищає Надію Савченко.

Шадрін уже відзначився гучним входженням до справи. Вони разом із Вірою Савченко «з боями» намагалися пробитися на побачення до Надії у СІЗО. За словами захисника, працівники закладу не хотіли пускати його у зв’язку з банним днем, тому довелося викликати поліцію, що допомогло.

Олександр Шадрін наполягає на незаконності ув’язнення своєї клієнтки і порівнює кейс Савченко з історією екс-беркутівця Дмитра Садовника, якого обвинувачували у вбивствах на Майдані, але все одно відпустили під домашній арешт. А от Надію, яка нікого не вбивала, каже адвокат, звільняти із СІЗО не поспішають, хоча вона від слідства не тікала на відміну від того ж Садовника. Шадрін також згадує вдалий досвід захисту Нелі Штепи, у справі якої захисникам вдалося добитися переведення колишнього міського голови Слов’янська під домашній арешт.

В інтерв’ю «Главкому» захисник Штепи, сепаратиста «Топаза» та Савченко розповів про те, чому взявся захищати Надію, чим десяток активістів, яких виводить на акції підтримки сестри Віра Савченко, допомагають справі, та прокоментував можливу допомогу від Віктора Медведчука.

Адвокат Надії Савченко Олександр Шадрін

Хто познайомив вас з Надією та порекомендував взятися за її справу?

Вірі Савченко порекомендував мене адвокат Ілля Новіков. Справи такої категорії, а саме злочини у сфері терористичних актів, або злочини проти основ національної безпеки – це моя спеціалізація. Я мав дуже багато таких справ, обізнаний з особливостями захисту у таких кримінальних провадженнях. Вирішили звернутися до мене з огляду, мабуть, на великий резонанс справи.

Ви назвали ім’я Іллі Новікова. Хто вас консультує у цій справі?

Ілля не консультує мене у цій справі. Він просто порадив мене як захисника.

Андрій Портнов не дає ніяких порад?

Ні, Андрій Портнов мене не консультує (посміхається). Я не знаю, щоби Андрій Портнов брав участь як захисник у справах цієї категорії.

5-го травня ви разом з Вірою Савченко, як написав ваш колега Олексій Шевчук у Facebook, «з боями» потрапили до слідчого ізолятора СБУ. Хто і чому вас не пускав до Надії Савченко, «аби погодити «тактичні питання», і про які саме «питання» іде мова?

Не пускала нас до Надії адміністрація цього СІЗО, або Відділу забезпечення досудового слідства СБУ України, як вони себе називають. Це таке квазі-формування, оскільки воно саме по собі незаконне. Є закон «Про попереднє ув’язнення», у якому сказано, що лише органи пенітенціарної установи при Міністерстві юстиції мають право утримувати попередньо ув’язнених осіб, виконувати рішення суду. Недопуск нас до Надії вони пояснювали начебто тим, що саме у суботу в них був санітарний день, банний день, коли особи, які там утримуються приймають душ один раз в тиждень. Це, до речі, буде також окремий привід для скарг, оскільки 15 хвилин для душу один раз на тиждень – це дуже мало в таку спеку, тим більше для жінки. Це як мінімум нелюдське поводження, яке межує навіть з тортурами. З огляду на недопуск мене до клієнта було викликано наряд за номером 102. Лише тоді, коли ми викликали поліцію, вони (працівники СІЗО) раптом знайшли можливість пропустити мене, відбулося побачення. Як виявилося, Надія душ не приймала в той час, поки мене півтори години не допускали до неї. Такі методи протидії починаються тоді, коли є слабкість обвинувачення. Щодо теми розмови з Надією, не можу розповісти. Предмет спілкування захищено адвокатською таємницею і розголошенню не підлягає без дозволу клієнта і згоди адвоката.

Ви вже написали заяву до поліції за фактом протидії вам у доступі до клієнта?

Ми тоді зателефонували на «102». Віра, яка очікувала на патруль, мала подати таку заяву. Як тільки поліція приїхала, мене одразу пропустили до Надії. Ми, адвокати, також подаватимемо заяву про порушення до Головної військової прокуратури.

23 березня Надія оголосила про голодування. Але багатьом її голодування сприймається як політичний хід. Яке саме у неї голодування?

У нас було досить небагато часу на спілкування, близько години, тому аспектів голодування під час розмови ми не торкалися. Однак з її вигляду не можу сказати, що голодування є нещирим. У ЗМІ я раніше бачив повідомлення про те, що є навіть певні ускладнення для здоров’я у зв’язку із цим голодування. Це все досить серйозно. У одного з моїх попередніх клієнтів була виразка шлунку, і у нього сталося ускладнення, людина захлинулася кров’ю. Дивлячись на те, що Надія досить часто вдається до ось такого засобу протесту, викликає занепокоєння за її стан здоров’я. У випадку інформації про суттєве його погіршення, будемо, звичайно, реагувати.

Ви щойно сказали про стан здоров’я Надії Савченко, пославшись на повідомлення ЗМІ. Хіба самі не могли запитати, аби скласти власну думку?

Я візуально також бачив… Надія першочерговою задачею для себе бачить – вижити. Стан її слабкий, хоча вона зберігає активність. Осіб, які голодують, беруть на свій облік установи, в яких вони перебувають. Це все офіційні речі, голодування неможливо імітувати. Яке саме голодування у неї зараз, я не уточнював.

Медики кажуть про те, що тривале голодування може призвести до незворотних змін в організмі. Відмовляти Надію від голодування не збираєтеся?

Можливо той випадок, який стався з одним із моїх клієнтів, переконає Надію все ж таки відмовитися від цієї форми протесту. Особа, яка утримується під вартою, сама відчуває, які форми протесту і методи свого захисту обирати. Як захисник я вважаю, що це може бути небезпечним для життя і здоров’я і, звісно, я рекомендуватиму їй виходити з такого голодування.

Чи вживає Надія медичні препарати?

Ці питання я ще не встиг їй поставити.

Адвокат Віктор Чевгуз через тиждень після арешту Надії відмовився представляти інтереси Савченко, оскільки, підозрювана надає перевагу «політичним методам» захисту, а не правовим. Ви погодилися захищати Надію, бо теж надаєте перевагу «політичним методам»?

Я не чув від Віктора Чевгуза такого формулювання. Вони просто розірвали договір. Я як захисник користуватимуся звичайними адвокатськими інструментами: подача клопотань, скарг, заяв про скоєння кримінальних правопорушень, апеляційних скарг, можливо відводів суддів. Словом, буду здійснювати захист в рамках кримінально процесуального законодавства, в рамках можливо звернення до Європейського суду з прав людини, до Конституційного суду тощо. Використовуватиму винятково засоби національного захисту Уповноваженого з прав людини з урахуванням статусу жертви цих всіх порушень, тобто Надії Савченко як народного депутата. Звичайно, усі форми і методи захисту можуть мати політичні наслідки для тих осіб, які порушують її права. Політика часто впливає на право, оскільки політики вносять політичні зміни до законодавства. Наприклад, це стосується ч.5 статті 176 Кримінально-процесуального кодексу України, яка забороняє застосовувати певні запобіжні заходи у злочинах, які їй інкримінують. Тобто це положення КПК прямо суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В які міжнародні інституції команда Савченко уже зверталася?

Всі порушення, про які я говорю, будуть у майбутньому доведені до міжнародних інституцій у випадку, якщо національні органи виявляться неефективними. Це може бути Європейський суд з прав людини і інші органи Ради Європи. Надія Савченко була в полі уваги міжнародних інституцій, і в ПАРЄ також. Можливо, вони не втратили інтерес до неї і також будуть проявляти зацікавленість у її справі.

Публічні акції на підтримку Надії, які влаштовує Віра Савченко, допомагають?

Думаю, що допомагають. Повинні органи відчувати, що вона має все ж таки певну підтримку суспільства як особистість, а не лише, що суспільство підтримує ті чи інші її дії.

Ви говорите про підтримку суспільства. Але на акції, які організовує сестра Надії, збираються максимум кілька десятків людей. Вас це не бентежить?

Якщо це навіть одиночний пікет, який, наприклад, організував у Москві відомий адвокат Генрі Резнік (у серпні 2014 року адвокат засудив новий фільм телеканалу НТВ «13 друзів хунти», автори якого «викривали» відомих російських музикантів і громадських діячів, які критикували політику Росії щодо України. Він вийшов на вулиці з плакатом «Захистимо країну від телехунти» - «Главком»), це також має значення. У нашому майже тоталітарному суспільстві, коли ти вийшов на мітинг щодо високих комунальних тарифів, тобі можуть сказати, що ти підриваєш конституційний лад. Навіть одиночний пікет в умовах сьогодення вже є подвигом. 20, 30, 40 людей виходить? Далеко не кожен обвинувачуваний у скоєнні кримінального правопорушення може похвалитися пікетом з такою кількістю учасників. Можливо, це не сотні тисяч, не мільйони людей, однак це також дуже важливо і є певним сигналом. Арешт Надії є безпідставним. Оскільки вона, навіть перебуваючи за кордоном, коли СБУ повідомила, що викликає її на допит, приїхала, не ухилялася від органів. Нині виникає запитання: а як їй виконувати функції народного депутата, оскільки слідчий ізолятор не забезпечує їй можливість голосувати?

Окрім вас і Олексія Шевчука, хто ще є адвокатами Надії зараз?

Остаточне коло захисників ще погоджуватиме Надія. Я є основним захисником від адвокатського об’єднання Barristers (головою адвокатського об’єднання Barristers є Олексій Шевчук. До цього об’єднання також входить Ілля Новіков – «Главком»), разом з нами захисником є ще Костянтин Глоба (Глоба є також адвокатом народного депутата Борислава Розенблата у справі про отримання цим політиком хабара – «Главком»).

Віра Савченко ніколи не приховувала, що Віктор Медведчук допомагав Надії. Він сам є відомим адвокатом. Чи допомагає Медведчук нині команді Надії?

Він не зв’язувався зі мною з цих питань. Якщо він і захоче надати якусь допомогу, в залежності від обставин розглядатимемо варіанти.

Про які обставини іде мова?

Я ж не знаю, яку допомогу він хотітиме надати. Приймати таку допомогу чи ні безпосередньо вирішуватиме сама Надія.

А Володимира Рубана ви не захищаєте з огляду на те, що проти нього висунули подібне обвинувачення, яке висунули і Надії?

Я є захисником Надії, уклав договір з Вірою Савченко в інтересах Надії.

Прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник заявив, що підозрювані у підготовці теракту Володимир Рубан і Надія Савченко нібито не співпрацюють зі слідством, не надають свідчення. Це так? Якою ви бачите співпрацю своєї підзахисної зі слідством?

По-перше, органом досудового розслідування є Головне слідче управління СБУ, а не Головна військова прокуратура. Тому все ж таки більше запитань має бути до органу СБУ. По-друге, наскільки мені відомо, Надія Савченко надала свої ґрунтовні свідчення щодо усіх обставин справи під час минулого допиту. Вона не закривалася статтею 63 Конституції («особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом» - «Главком»). Надія говорить правду, їй нічого приховувати. Те, що ці свідчення не вкладаються в модель обвинувачення, яку намалювали слідчі за погодженням із прокуратурою є проблемами саме цих органів.

СБУ повідомляла, що проводить судово-психологічну експертизу Надії Савченко з використанням поліграфа. Чи відбулася уже ця експертиза, які її результати?

Наскільки я розумію, цю експертизу ще не було проведено. Дійсно, вони намагалися її провести, але фахівець з цього питання сказав, що під час голодування експертизу неможливо провести. Тому можливо це буде ще одна причина, що, Надія вийде з голодування, у якому перебуває. Щоби суспільство не думало, що вона в чомусь винна, Надія Савченко згідна пройти експертизу за допомогою поліграфа.

Чи є у вас контакти з Юлією Тимошенко, «Батьківщиною», адже Савченко стала депутатом саме за списками цієї політичної сили?

Ні, Юлія Володимирівна не зв’язувалася зі мною, як і я не зв’язувався з нею. Якщо буде необхідно, то мої контакти є у вільному доступі. Якщо потрібно буде обговорити якісь питання, я відкритий до діалогу.

У ЗМІ з’явилися повідомлення, що ви нібито вже не захищаєте інтереси екс-мера Слов’янська Нелі Штепи як адвокат. Це так?

Я продовжую здійснювати її захист, оскільки справа продовжується.

Олександр Шадрін продовжує здійснювати захист Нелі Штепи

Ваш колега Олександр Тананакін повідомив, що 20 квітня 2018 року Європейський суд із прав людини ухвалив рішення розглядати справу Нелі Штепи у пріоритетному порядку. Про які терміни розгляду йдеться, коли можна чекати на результати розгляду?

У певних категоріях справ, там де найбільш кричущі порушення, Європейський суд може ухвалювати рішення впродовж, наприклад, двох років. Основне те, що такі справи розглядають швидше ніж справи, у яких порушено свободу слова або щодо захисту права власності, права на повагу до приватного та сімейного життя. Щодо «справи Штепи», то у ній є порушення права на свободу, порушення статті 3 (Конвенції про захист прав людини та основних свобод), у якій ідеться про застосування катувань, тортур, приниження гідності особи. Це значно серйозніші порушення прав людини, які розглядаються у пріоритетному порядку. Може статися так, що рішення Європейського суду ухвалять раніше, ніж рішення національного суду.

Михайло Глуховський, «Главком»

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