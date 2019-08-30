Новий міністр оборони озвучив підлеглим нові правила роботи в міністерстві



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«Я не буду вам розказувати, як воювати, а ви виконуйте плани», - Загороднюк

Президент Володимир Зеленський сьогодні представив колективу Міністерства оборони нового очільника відомства Андрія Загороднюка.

Зеленський нового міністра назвав «фахівцем в оборонній галузі» і закликав генералів та офіцерів підтримати Загороднюка «від серця, а не тому, що я там щось сказав і попросив».

Президент зазначив, що кандидатуру нового міністра оборони підтримав попередній очільник Степан Полторак.

Під час виступу Загороднюк озвучив основні нововведення, які він буде впроваджувати.

Стандарти цивільного контролю, сумісні зі стандартами НАТО.

Міністерство буде цивільним, як це і передбачено стратегією. Співпраця з військовими буде відбуватись за допомогою робочих груп.

Буде дуже серйозне ставлення до того, як виконуються плани, рішення, накази…

Ключовим буде питання – чи є справжні зміни. До тих пір, поки їх не буде, ми будемо лупати цю скалу. І це єдине, що я можу вам пообіцяти.

«Я не буду вам розказувати, як воювати. Міністерство оборони ніколи не буде конкурувати з Генеральним штабом», - пообіцяв Загороднюк присутнім.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.