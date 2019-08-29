Міноборони може очолити Загороднюк: що про нього відомо



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Андрій Загороднюк – це позаштатний радник Зеленського

Зеленський 29 серпня запропонував кандидатуру Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

Відповідний документ №1023 зареєстровано у четвер, 29 серпня.

Ініціатор законопроєкту — президент Володимир Зеленський.

Андрій Загороднюк - екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони, навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Ворика й Оксфордському університеті.

Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.

З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України.

5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

«У деяких ЗМІ сьогодні була опублікована інформація, що я досі голова Офісу реформ Міністерства оборони України. Це не так, фактично я завершив цю діяльність в кінці 2017 року, юридично – на початку 2018. Зараз головою Офісу реформ є Олеся Фаворська», - роз'яснив в Фейсбуці Загороднюк 5 липня 2019 року.

Крім того, Андрій Загороднюк - засновник і генеральний директор компанії Discovery Drilling Equipment.