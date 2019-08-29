  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міноборони може очолити Загороднюк: що про нього відомо

    • Розсилка
    <span>Андрій Загороднюк &ndash; це позаштатний радник Зеленського</span> - Міноборони може очолити Загороднюк: що про нього відомо
    Андрій Загороднюк – це позаштатний радник Зеленського

    Зеленський 29 серпня запропонував кандидатуру Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України.

    У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

    Відповідний документ №1023 зареєстровано у четвер, 29 серпня.

    Ініціатор законопроєкту — президент Володимир Зеленський.

    Читайте також

    Андрій Загороднюк - екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони, навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Ворика й Оксфордському університеті.

    Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.

    З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України.

    5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

    4_26

    «У деяких ЗМІ сьогодні була опублікована інформація, що я досі голова Офісу реформ Міністерства оборони України. Це не так, фактично я завершив цю діяльність в кінці 2017 року, юридично – на початку 2018. Зараз головою Офісу реформ є Олеся Фаворська», - роз'яснив в Фейсбуці Загороднюк 5 липня 2019 року.

    3_27

    Крім того, Андрій Загороднюк - засновник і генеральний директор компанії Discovery Drilling Equipment.

    Читайте також
    Верховна Рада міністр Міноборони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ