В Україні більшість частин перейшли на нову систему харчування за каталогом - Міноборони



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В оборонному відомстві упевнені, що немає підстав скасовувати перехід на нову систему харчування через те, що суд призупинив такий перехід

Міністерство оборони заявляє, що понад 50% військових частин перейшли на нову систему харчування із застосуванням каталогу продуктів харчування. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління розвитку та продовольчого забезпечення Збройних сил Олександр Хмиз.

«Понад 50% частин перейшли на нову систему харчування», - сказав він.

За його словами, інша половина частин забезпечується системою харчування за аутсортингом.

Він зазначив, що немає підстав скасовувати перехід на нову систему харчування через те, що суд призупинив такий перехід.

Як повідомлялось, Міністерство оборони має намір оскаржити рішення суду, який призупинив нову систему харчування для військовослужбовців за каталогом.

Оборонне відомство до кінця поточного року має намір перевести 100% особового складу ЗСУ на нову систему харчування.