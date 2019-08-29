Новообрані депутати прийняли порядок денний



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Народні депутати вирішили, чим будуть займатись в перший день роботи

Другим голосування новообраних депутатів було за проект постанови про порядок денний першої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

За нього проголосували 306 депутатів.

При цьому частина депутатів заявила, що не отримали на руки проєкт постанови.

Порядок денний складається з 27 пунктів: