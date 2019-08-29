Новообрані депутати прийняли порядок денний
Народні депутати вирішили, чим будуть займатись в перший день роботи
Другим голосування новообраних депутатів було за проект постанови про порядок денний першої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.
За нього проголосували 306 депутатів.
При цьому частина депутатів заявила, що не отримали на руки проєкт постанови.
Порядок денний складається з 27 пунктів:
- Про формування Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Про порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання на період розгляду організаційних питань першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Оголошення Прем’єр-міністром України про складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України.
- Про формування та реєстрацію депутатських фракцій (депутатських груп).
- Доповідь Голови Верховної Ради України восьмого скликання про стан законодавчої роботи в парламенті.
- Про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України дев’ятого скликання (депутатську фракцію у Верховній Раді України дев’ятого скликання, яка має права коаліції депутатських фракцій).
- Про обрання Лічильної комісії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Про обрання Голови Верховної Ради України.
- Про обрання Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України.
- Про заслуховування позачергового послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
- Про призначення Прем’єр-міністра України.
- Про доповідь Підготовчої депутатської групи.
- Про призначення Міністра оборони України.
- Про призначення Міністра закордонних справ України.
- Про формування складу Кабінету Міністрів України.
- Про припинення повноважень народних депутатів України, призначених до складу Кабінету Міністрів України.
- Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України.
- Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (реєстр. № 7203).
- Про звільнення з посади Голови Служби безпеки України.
- Про призначення на посаду Голови Служби безпеки України.
- Про надання згоди на звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України.
- Про надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора.
- Про Погоджувальну раду депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України дев’ятого скликання.
- Про календарний план роботи другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
- Про висвітлення роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання.