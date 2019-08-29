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    Нова Рада проводить перше засідання

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    Нова Рада проводить перше засідання

    Президент Володимир Зеленський виступить із позачерговим посланням до народних депутатів

    У Верховній Раді о 13-й годині розпочалося перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.

    Нагадаємо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

    В залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

    Після гімну спікер Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

    Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа. 

    Депутати повинні були до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі. Новообраним депутатам у Верховній Раді після підписання присяги видають футляр з двома значками з написом «Народний депутат України» та посвідчення.

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