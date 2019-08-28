Завтра Рада займеться терміновими призначеннями та звільненнями (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради

На першому засіданні депутати призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради ухвалила розпорядок першого дня роботи парламенту 29 серпня.

Відомо, що депутати оберуть керівництво Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах.

На першому засіданні призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Крім того, буде звільнений старий і призначений новий голова Служби безпеки. Рада також вирішить питання про надання згоди на звільнення президентом генерального прокурора і призначення нового генпрокурора.

Нардепи припинять повноваження депутатів, призначених до складу Кабміну, звільнять міністрів.

Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної Ради триватиме до ночі.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Джерело: Українська правда