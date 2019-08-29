Нова Верховна Рада провела урочисте засідання



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У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної Ради 29 серпня триватиме до ночі

На першому засіданні нардепи призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ

У Верховній Раді о 10 годині в четвер, 29 серпня, розпочалося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

В президії Ради знаходиться спікер Андрій Парубій. Він відкрив урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України.

Після гімну Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

В залі крім депутатів присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, сьогодні о 13 годині також відбудеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.

До слова, напередодні на засіданні Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради було прийняте рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання Проекту Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (№7203).

Нагадаємо, учасники засідання затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. Відомо, що депутати оберуть керівництво Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах. На першому засіданні призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Крім того, буде звільнений старий і призначений новий голова Служби безпеки. Рада також вирішить питання про надання згоди на звільнення президентом генерального прокурора і призначення нового генпрокурора.

Нардепи припинять повноваження депутатів, призначених до складу Кабміну, звільнять міністрів.

У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної Ради триватиме до ночі.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».