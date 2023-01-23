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Очільники ГУР та СБУ провели спільну нараду: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Очільники ГУР та СБУ провели спільну нараду: деталі
фото: пресслужба СБУ

Керівники відомств запевняють, що працюють в тісній взаємодії

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов й очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати усі відчують вже найближчим часом. Про це повідомлє пресслужба СБУ.

Як йдеться у повідомленні, усі силові структури України єдині в прагненні захистити країну від російської агресії. Керівники ГУР та СБУ координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», – зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ, є всього-на-всього ворожими наративами.

«Всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території. Тож разом працюємо на перемогу», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що впродовж найближчих двох місяців триватимуть активні бойові дії в Донецькій і Луганській областях. 

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Теги: Німеччина українці окуповані території звільнення Кирило Буданов танки ворог СБУ розвідка

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