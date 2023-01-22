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Танки Leopard будуть в Україні: розвідка повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Танки Leopard будуть в Україні: розвідка повідомила деталі
Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, кажуть у розвідці
фото з відкритих джерел

Наразі про рішення передати танки ще не оголосили на загал, проте консенсус уже сформований

Україна все ж отримає німецькі танки Leopard, наразі лише дискутується публічне подання цього рішення. Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі телеканалу «Еспресо».

«За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки, – це вже прорив», – додав Юсов.

Щодо танків він зауважив, наразі про рішення їх передати ще не оголосили на загал, проте консенсус уже сформований.

«Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2», – пояснив речник ГУР Міноборони.

Раніше представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прокоментував небажання Німеччини надати Україні танки Leopard. Він заявив, що Берлін «проходить через свій власний процес» у цьому питанні.

Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Зауважимо, Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

Також глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

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Теги: розвідка Польща Німеччина Міноборони Україна Берлін танки

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