СБУ затримала організаторів втечі «ухилянтів» за кордон (фото)

Потенційним призовникам пропонували виїхати за межі держави під виглядом учасників волонтерського руху або з підробними документами

Вартість фальшивих документів для перетину кордону становила $2-6 тис.

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій у декількох областях України затримано організаторів нелегальних «трафіків». Саме вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху або з фальшивими документами.

У середньому вартість таких «послуг» становила від $2 до 6 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та віддаленості регіону.

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Так, в Одеській області: викрито схему втечі за кордон за підробленими документами. До її організації причетні декілька місцевих жителів та громадян Молдови. Ділки вносили до закордонних паспортів своїх клієнтів фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в сусідній країні.

На Хмельниччині: викрито мешканця Шепетівського району, який пропонував потенційним призовникам виїхати до ЄС під виглядом перевізників медичної гуманітарної допомоги. Для цього він підробляв листи про необхідність доставки іноземних медпрепаратів для українських військ.

На Миколаївщині: ліквідовано канал нелегального виїзду «ухилянтів» за кордон через Молдову та Румунію. Щоб втекти з України організатори схеми виготовляли фальшиві свідоцтва про народження дітей.

На Рівненщині: затримано ще одного махінатора, який допомагав місцевим жителям незаконно виїхати до Євросоюзу як водії міжнародних вантажних рейсів.

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У межах кримінальних проваджень про незаконне переправлення осіб через державний кордон тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Миколаївської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей спільно з підрозділами Держприкордонслужби та Національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури.

Як відомо, чоловіки-українці всіма способами намагаються незаконно виїхати з країни. Загалом із початку введення воєнного стану лише прикордонники Львівщини виявили понад 1700 документів з ознаками підробок: «Багатодітний» ухилянт під час перетину кордону не зміг назвати дати народження дітей.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Молдовою «горе-ухилянт» не здався й удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон. Уперше чоловік придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн. Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а потім спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

Раніше повідомлялося, що Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

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До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.