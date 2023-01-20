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СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру (фото, відео)
Після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати
фото: СБУ

Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ (більше відому як ГРУ) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано сім російських агентів. Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

«СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам РФ доведеться сповна відповісти за скоєне», – підкреслив Василь Малюк.

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Під час оперативних дій затримано сім російських агентів

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи.

Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої «південно-східної Української республіки», підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками гру. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили:

  • саморобні вибухові пристрої;
  • ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
  • прокремлівську літературу.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється. 

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Теги: окупанти війна Дніпро ворог системи ППО

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