Офіс президента втручається в релігійну політику на боці Московського патріархату



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Сергій Трофімов підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з митрополитом московської церкви Антонієм

Заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова називають затятим вірянином Московського патріархату

Куратором процесів у релігійній сфері в Офісі президента Зеленського є заступник голови Офісу Сергій Трофімов, колишній продюсер «95 кварталу», який не приховує своїх симпатій до російської церкви.

Про це йдеться у статті «Міжцерковну політику писатимуть сценаристи «95 кварталу?», опублікованій на сайті «Главком».

«Трофімов – затятий вірянин Московського патріархату, так би мовити афілійована особа, яка підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з митрополитом московської церкви Антонієм (Паканичем)», - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що Трофімов консультується з митрополитом навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях.

У статті як приклад наводиться візит Трофімова на Буковину наприкінці листопада минулого року. Тоді він пообіцяв батюшці московської церкви особисто вивчити випадки перереєстрації буковинських храмів, які прибічники Онуфрія і Кирила називають незаконними.

Крім того, Банкова усіляко опирається призначенню на посаду керівником Держетнополітики релігієзнавця Андрія Юраша, якого скоріше можна назвати прибічником української автокефалії, і який став переможцем відповідних конкурсів.

«Коли на Банковій з’ясували, що Юраш не втілюватиме їхню політику, то не знайшли кращого рішення, як… обнулити конкурс без пояснення причин. А Бородянському (Міністру культури - ред.) дали зрозуміти, що ігри з Юрашем потрібно припиняти», - зазначає видання.

У публікації припускається, що посада очільника Держетнополітики і релігійна політика загалом є частиною плану щодо зближення позицій Москви та Києва, у результаті якого Московський патріархат має повернути втрачені за попереднього президента позиції. А Сергій Трофімов – саме та людина, яка просуває і втілює у життя цей план, адже він відповідає за кадрову політику в регіонах. А саме там зараз відбуваються реєстраційні баталії і блокується перехід релігійних громад до Української церкви.

«Трофімову згаданий план допомагає реалізовувати промосковська церковна п’ята колона. Її активність можна відстежувати за кількістю і періодичністю критики, яка в певні моменти тиражується ресурсами РПЦ...Неозброєним оком видно системну роботу», - резюмується у статті.