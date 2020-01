Чому нова влада почала активно підтримувати Московську церкву

Як пожертвувати честю, щоб врятувати репутацію

Той, кого вважають Наполеоном, виграє і свої програні битви.

Роберт Музіль

Здається, нова влада, ззовні декларуючи свій нейтралітет щодо церков, починає активно включати в гру одну конкретну церковну організацію – УПЦ (МП).

Перша хвиля відвертої підтримки (вибачте, «нейтрального ставлення») була наприкінці 2019 р., коли низка народних депутатів почала вимагати відставки Міністра культури Володимира Бородянського за його позицію про необхідність перейменування УПЦ (МП) як церкви, що структурно входить до релігійного об’єднання з керівним центром у країні-агресорі.

Друга хвиля – це обіцянки високих посадових осіб, які належать до УПЦ (МП), «перевірити» законність реєстрації змін до статутів церковних громад, які прийняли рішення перейти в ПЦУ. «Перевірити» - це тупо заблокувати перереєстрацію.

Третя хвиля – підтримка УПЦ (МП) у вигляді цькування посадових осіб, які намагались припинити антидержавну діяльність окремих представників цієї церкви (найбільш відомий – клірик Рівненської єпархії протоієрей Віктор Земляний). На прокурора та слідчого у справі про порушення Земляним рівноправності громадян в залежності від їхньої релігійної приналежності та розпалювання міжрелігійної ворожнечі відкрито кримінальну справу. Кримінальне розслідування розпочато ДБР і проти директора Департамента Мінкульту в справах релігії і національностей Андрія Юраша. Наразі відбувається відверта профанація конкурсу на посаду голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, в якому бере участь Юраш. Чому? А тому що в українській філії РПЦ поставили питання руба: хто завгодно, аби не Юраш. Отаке у нас відокремлення церкви від держави (by the way, за ст.35 Конституції у нас саме церква відокремлена від держави, а не навпаки).

І ось, нарешті, маємо змогу спостерігати «вишеньку на торті», як чинна влада на найвищому рівні розпочинає кампанію з відбілювання іміджу української філії РПЦ, який та собі сама зіпсувала відвертою антидержавною активністю починаючи з зими 2014 р., коли Росією було анексовано Крим та здійснено військову агресію на Донбасі.

Не секрет, що УПЦ (МП), попри всі витівки її духовенства та єпископату на терені підтримки Новоросії та «російської весни», вперто позиціонує себе непересічним миротворцем. Мовляв, ми зберегли наші структури на всій території України, в тому числі і окупованій, а отже, маємо моральне право називати себе справжнім втіленням духу всього українського народу, але без отих цинічних бандер та невиправних нациків, «які постійно заважають нормальним людям жити».