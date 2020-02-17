На Чернігівщині прихильники Московської церкви побили священника УПЦ



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Постраждалий священник храму «Різдва Богородиці» Фото: risu.org.ua

Мешканці села розділилися у своїх релігійних симпатіях на два протилежні табори

У селі Припутні Ічнянського району Чернігівської області побили священника через конфлікт навколо храму.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«16 лютого до поліції звернувся мешканець села Припутні Ічнянського району і повідомив, що біля місцевої церкви йому завдали тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що зранку того дня заявник з представниками релігійної громади Православної церкви України прийшов до території храму «Різдва Богородиці» в селі Припутні, аби зачитати виписку з Державного реєстру про зміну релігійного підпорядкування громади. Зі слів священнослужителя, на вході до храму їх зустрів священик УПЦ МП та інші жителі села, один з яких нібито наніс заявнику удар головою в обличчя», - йдеться у повідомленні.

Мешканці села розділилися у своїх релігійних симпатіях на два протилежні табори. Частина прихожан підтримує перехід до Помісної церкви, інша воліє залишитися у складі УПЦ МП.

«Зважаючи на соціальну напругу в селі, поліція вжила превентивних заходів і не дала міжконфесійному конфлікту загостритися. Правоохоронці і надалі будуть підтримувати громадський спокій», - зазначили у Нацполіції.

Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, згідно із нещодавніми соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

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