Олександр Корнієнко обіцяє «не тримати» Максима Степанова

Заступник голови фракції «Слуга народу» не певен, що знайдеться 226 голосів для відставки міністра охорони здоров’я

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко оцінив шанси на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

«Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров'я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 голосів на це теж треба», – сказав Корнієнко в інтерв’ю Громадському.

При цьому він зазначив, що прем'єр може пропонувати звільняти міністрів.

«У нас же прем'єр може пропонувати звільняти міністрів. Або вони пишуть за власним бажанням. Якщо в уряді буде консенсус між прем'єром та міністрами щодо того, хто далі працює/не працює, то нас обов'язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють», – вважає Корнієнко.