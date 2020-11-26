Рада незадоволена роботою низки урядовців, доля одного міністра вже вирішена – ЗМІ

Позиції ж самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в парламенті оцінюють як досить впевнені

У Верховній Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в парламенті.

При цьому позиції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в парламенті оцінюють як досить впевнені.

Щодо претензій до Шкарлету, то «Слуги народу» вважають, що він недостатньо активно лобіює інтереси міністерства, а також, що він активно просуває інтереси вищої школи в збиток іншим галузям освіти

«У Кабміні його взагалі не чутно і не видно», – сказав співрозмовник.

До Максима Степанова головна претензія з боку нардепів – погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело видання в «Голосі» запевняє, що відставка Степанова – питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні. Але «Слуги народу» дають більш обережні прогнози.

«Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року», – сказав співрозмовник в монобільшості.

Крім цього виникають питання до роботи міністрів фінансів і економіки Сергія Марченка та Ігоря Петрашка. При цьому відзначають, що Марченка в розпал бюджетного процесу навряд чи будуть чіпати.

Також невідомо чи виллється невдоволення щодо Петрашка в реальні дії з боку парламенту. Однак є ймовірність того, що Мінекономіки можуть розділити, створивши окреме Міністерство аграрної політики, яке може відійти представникам групи «Довіра».

«Петрашко поки залишається, до того моменту, коли вирішать, як розділити міністерство», – підтвердило джерело видання в Кабміні.

Масове закриття санаторних шкіл-інтернатів стало приводом невдоволення роботою Марини Лазебної, проти якої виступають мажоритарники.

«Вона та її команда налаштувала проти себе депутатів. І депутати вже готові реєструвати постанову про її звільнення», - розповів один з депутатів.

Ще один міністр, роботою якого незадоволені - Владислав Криклій. Співрозмовники видання в міністерстві, і у фракції напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.

25 жовтня Українська правда повідомила, що в уряді хочу звільнити кількох міністрів, зокрема, Владислава Криклія. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нібито пропонує призначити на посаду міністра інфраструктури чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова. У Міністерстві інфраструктури спростували цю інформацію.