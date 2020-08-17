Діти повинні піти до школи 1 вересня – МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні з 1 вересня не працюватимуть виключно школи з «червоної» зони епіднебезпеки

Міністерство охорони здоров’я очікує, що навчання у школах почнеться 1 вересня. Про це на брифінгу 17 серпня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація», – зазначив міністр.

За його словами, міністерство розробило спеціальні рекомендації для відновлення навчання з 1 вересня. Зокрема там враховані маршрути учнів та графік допуску до навчальних закладів.

Степанов додав, що за виконанням рекомендацій мають стежити керівники закладів освіти.

«Якщо ми говоримо про наше карантинне правило, яке встановлено в країні, встановлене умовами адаптивного карантину, то у нас школи не будуть працювати виключно в тих містах або районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки», - сказав він.

Степанов додав, що школи з інших трьох зон епіднебезпеки працюватимуть у звичайному режимі.

«Решта (шкіл) – в зеленому, жовтому, помаранчевому, відповідно, – будуть працювати у звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил, і це обов’язково, які встановлені для процесу навчання в школах. Це і користування масками, і певні обмеження», - зауважив міністр.



У Міністерстві охорони здоров’я раніше наголосили, що дистанційного навчання для всіх, як це було навесні, не буде, а «з вересня учні мають повернутися за парти». Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив рекомендації навчання для закладів освіти, їх підтримали і в Міністерстві освіти і науки.

У міністерстві зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

Як відомо, минулого тижня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони кваліфікуються по зонах карантину - замість чотирьох показників, залишили три: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється «помаранчевий» рівень, якщо більше 75% - «червоний».



