Омбудсмен закликала Червоний Хрест відвідати Сенцова і Кольченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенцов та Кольченко

Денісова просить Червоний Хрест здійснити візити до всіх політичних в’язнів - українців, яких тримає Росія

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням перевірити стан дотримання прав засуджених у РФ Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це інформує прес-служба омбудсмена.

«Мною здійснюється моніторинг дотримання прав громадянин України Сенцова Олега Геннадійовича та Кольченко Олександра Олександровича, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі на території Російської Федерації», - йдеться у зверненні уповноваженого до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє.

У зв’язку з цим, Денісова просить Карбоньє сприяти візиту представника МКЧХ до виправної установи в Челябінській області РФ, де знаходиться Олександр Кольченко, та до виправної колонії в м. Лабитнангі РФ, де зараз Олег Сенцов, щоб перевірити умов утримання та можливість надання медичної допомоги засудженим українцям.

С таким же проханням омбудсмен звернулась і щодо затриманих громадян України Романа Сущенка та Ресуеля Веліляєва, які знаходяться у виправній колонії у Москві.

Крім того, Уповноважений просить віце-президента МКЧХ також посприяти візиту представника організації в слідчий ізолятор міста Сімферополь Автономної Республіки Крим і перевірити умови тримання та надання медичної допомоги Володимиру Балуху, Узеіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Денісова висловлює сподівання, що МКЧХ зможуть здійснити моніторингові візити та надати достовірну інформацію щодо незаконно затриманих громадян України.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.