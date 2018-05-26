На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів
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Кінематографісти провели акцію під російським посольством
У п’ятницю, 25 травня, увечері під посольством Росії у Києві кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.
Організатор акції кінорежисер Іван Сауткін заявив: «Хай це посольство горить віртуальним вогнем!», повідомляє Громадське.
Раніше, 24 травня, біля посольства РФ пройшла акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс і передали «булочки для Путіна», в кожну з яких вклали фігурку людини.
При цьому кількість таких наповнених «булочок» відповідала кількості політв'язнів.
Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.