На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів

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Фото: Громадське

Кінематографісти провели акцію під російським посольством

У п’ятницю, 25 травня, увечері під посольством Росії у Києві кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

Організатор акції кінорежисер Іван Сауткін заявив: «Хай це посольство горить віртуальним вогнем!», повідомляє Громадське.

Раніше, 24 травня, біля посольства РФ пройшла акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс і передали «булочки для Путіна», в кожну з яких вклали фігурку людини.

При цьому кількість таких наповнених «булочок» відповідала кількості політв'язнів.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.