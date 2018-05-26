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    На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів

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    На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів
    Фото: Громадське

    Кінематографісти провели акцію під російським посольством

    У п’ятницю, 25 травня, увечері під посольством Росії у Києві кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

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    Організатор акції кінорежисер Іван Сауткін заявив: «Хай це посольство горить віртуальним вогнем!», повідомляє Громадське.

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    На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів
    На будівлю посольства РФ у Києві проектували фото українських політв’язнів

    Раніше, 24 травня, біля посольства РФ пройшла акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. 

    Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс і передали «булочки для Путіна», в кожну з яких вклали фігурку людини.

    При цьому кількість таких наповнених «булочок» відповідала кількості політв'язнів.

    Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

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    Росія Київ Олег Сенцов політв’язні посольство
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