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Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:09 glavcom.ua
Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»
фото з відкритих джерел

На «реконструкцію» Маріуполя рашисти відводять від 8 до 42 років

В надрах «міністерства будівництва і житлово-комунального господарства РФ» нещодавно з’явився документ під назвою: «концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь». В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть – повна інтеграція Маріуполя з так званою «ДНР», з перспективою приєднання до Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

Населення Маріуполя, яке до російської агресії складало півмільйона жителів, за планами рашистів до 2025 року має «зрости» до 200 тисяч.

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Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура.

Окремий розділ присвячений знищеному рашистами металургійному комбінату «Азовсталь». Для нього визначено кілька варіантів сценаріїв, серед них:

  • заповнення підземної частини «Азовсталі» сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь;
  • створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

На весь проєкт, залежно від обраного варіанту «реконструкції», відводиться від 8 до 42 років. Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів.

Теги: Маріуполь окупанти війна війна в Україні

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