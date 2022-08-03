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Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:02 glavcom.ua
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті
фото: Маріупольська міськрада

На місці меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Невському

В Маріуполі російські окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь захисників України. Натомість хочуть встановити пам’ятник персонажу російської історії Олександру Невському на коні.  Про це повідомляє Маріупольска міськрада у Telegram.

«Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого стосунку до Маріуполя не має», – йдеться в повідомленні.

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Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті.

«Його виготовили з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя», –додали в міськраді.

Як повідомлялося, тимчасово окупований Маріуполь залишається небезпечним для цивільного населення. На дитячих майданчиках та у будинках і досі лежать російські снаряди. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

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Теги: окупація війна Маріуполь

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