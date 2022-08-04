У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти

Жителям варто кип’ятити воду, вважає радник мера

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області вирує гостра кишкова інфекція – офіційно підтверджено 17 випадків захворювання. Половина захворілих – діти, поділився у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що, за даними окупантів, причиною розповсюдження інфекції є їжа. Радник очільника міста порадив маріупольцям мити руки, не вживавати протерміновані продукти та кип’ятити воду.

«…Перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина – діти. Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідзагрози, самі данні вказують на інше», – поділився радник.

Тим часом на вулицях Маріуполя досі лежать трупи, частини тіл розтягують собаки.

«На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району», – розказав він.

За словами Андрющенка, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців, відповідаючи «кому треба, хай той і поховає».

2 фото На весь екран



Також Андрющенко розказав, що окупанти роздають місцевим жителям фотографії з моргу для пошуку загиблих рідних.

«Маріупольці кажуть, що близькі психічно не витримують такий пошук. Більш того, самі окупанти заявляють що в «каталозі смерті», – не більш 20% від усіх, що пройшли через морг на «Метро», – розказав він.

Як відомо, в Маріуполі діти граються на дитячих майданчиках, де і досі лежать російські ракети (відео).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

Зауважимо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.