Головна Новини
search button user button menu button

У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 12:11 glavcom.ua
У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти
На вулицях лежать тіла людей
Петро Андрющенко/Telegram

Жителям варто кип’ятити воду, вважає радник мера 

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області вирує гостра кишкова інфекція – офіційно підтверджено 17 випадків захворювання. Половина захворілих – діти, поділився у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що, за даними окупантів, причиною розповсюдження інфекції є їжа. Радник очільника міста порадив маріупольцям мити руки, не вживавати протерміновані продукти та кип’ятити воду.

«…Перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина – діти. Окупанти вказують причину розповсюдження  – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідзагрози, самі данні вказують на інше», – поділився радник.

Тим часом на вулицях Маріуполя досі лежать трупи, частини тіл розтягують собаки.  

«На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району», – розказав він. 

За словами Андрющенка, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців, відповідаючи «кому треба, хай той і поховає».

2 фото
На весь екран

Також Андрющенко розказав, що окупанти роздають місцевим жителям фотографії з моргу для пошуку загиблих рідних.

«Маріупольці кажуть, що близькі психічно не витримують такий пошук. Більш того, самі окупанти заявляють що в «каталозі смерті», – не більш 20% від усіх, що пройшли через морг на «Метро», – розказав він. 

Як відомо, в Маріуполі діти граються на дитячих майданчиках, де і досі лежать російські ракети (відео).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

Зауважимо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.

Читайте також: Маріупольські партизани підпалили поля, щоб урожай не дістався окупантам (відео)
Теги: хвороби Маріуполь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародні партнери виділяють 4 млн євро на формування плану відновлення Маріуполя 
Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни
27 липня, 08:02
Маріуполь і досі небезпечний для цивільних
У Маріуполі діти граються на дитячих майданчиках, де і досі лежать російські ракети (відео)
Вчора, 04:43
Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
24K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
10K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
7312
Україна повертає миротворців із Косово
5737
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
5317
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки

Новини

«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти
Сьогодні, 12:11
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
Сьогодні, 11:59
Окупанти обстріляли Харківщину: загинув громадянин РФ
Сьогодні, 11:58
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
Сьогодні, 11:42
Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту