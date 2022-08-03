У Маріуполі діти граються на дитячих майданчиках, де і досі лежать російські ракети (відео)

Маріуполь і досі небезпечний для цивільних

Окупанти розміновують лише ті місця, які підпадають під їхні інтереси

Тимчасово окупований Маріуполь залишається небезпечним для цивільного населення. На дитячих майданчиках та у будинках і досі лежать російські снаряди. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Анрющенко.

«Розмінування окупанти проводять виключно в точках власного інтересу – заводи, порт та пляжі, де відпочиває мраzота. В квартирах, на подвірях, вулицях залишаються залишки мін, снарядів. Найпоказовіше – російська Точка У на дитячому майданчику», – написав радник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

Зауважимо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.