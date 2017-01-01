Оприлюднено текст президентського законопроекту про антикорупційний суд

Президент пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд

У вівторок, 26 грудня, на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту, поданого президентом, про Вищий антикорупційний суд. «Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і



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Президент пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд

У вівторок, 26 грудня, на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту, поданого президентом, про Вищий антикорупційний суд.

«Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів», – йдеться у тексті законопроекту.

Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Водночас не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду ті, хто десять років до призначення працювали в силових структурах, обіймали політичні посади, вчиняли корупційні правопорушення тощо.

Президент у законопроекті пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд. Також пропонує дозволити Вищому антикорупційному суду розглядати справи, у яких збиток або предмет злочину становить понад 500 прожиткових мінімумів, а також передбачити цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з текстом законопроекту, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що необхідно не прагнути перейняти досвід «ідеального варіанту» створення антикорупційного суду в інших країн, а створити таку модель, яка при ґрунтуванні на принципах права і рівності дозволила б боротьбу із корупцією «при залученні оптимального обсягу бюджетних коштів».

На сайті парламенту повідомляється, що сьогодні законопроект направлений на розгляд комітету з питань правової політики та правосуддя.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів. 22 грудня Петро Порошенко заявив, що експерти напрацювали законопроект про Антикорупційний суд і він готовий внести його до парламенту.

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Джерело: Радіо Свобода