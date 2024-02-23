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Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Прапор Республіки Інгушетія
фото з відкритих джерел

Рада засудила злочини Російської Федерації проти інгушів

Верховна Рада визнає право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засуджує злочини Російської Федерації проти інгушів. Про ухвалення відповідної постанови №10344 повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

У документі зазначається, що в 1944 році радянський тоталітарний режим протиправно ліквідував Чечено-Інгуську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку, провів насильну масову депортацію інгушів за межі історичних етнічних кордонів інгуського народу, свавільно включив частину його національної території до інших адміністративно-територіальних одиниць СРСР та здійснював цілеспрямоване заселення земель Інгушетії представниками інших народів.

У зв’язку з цим Верховна Рада визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави.

Український парламент засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснені правлячим режимом Російської Федерації з метою геноцидного знищення інгуської нації.

ВР підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

Голова Верховної Ради має надіслати цю постанову всім представникам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу.

Раніше розвідка показала, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів. Добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі заявив, що частини Росії могли б стати незалежними.

Свою думку він проілюстрував на прикладі Чечні. «Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть - з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність», – сказав Матеуш Моравецький. 

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Теги: Верховна Рада депутат репресії Telegram парламент

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