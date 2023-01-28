Головна Світ Політика
search button user button menu button

Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 
фото ілюстративне

Деякі народи на території сучасної РФ боролися за свою свободу протягом століть

Національні республіки Росії можуть звільнитись від гніту країни-диктатора та претендувати на незалежність від Москви. Таку думку в ефірі французького телеканалу LCI висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Свою думку він проілюстрував на прикладі Чечні. «Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть - з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність», – сказав Матеуш Моравецький.

Він розповів про бажання, щоб у російських сусідів було все добре і країни мигли нормально розвиватись. «Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття», – наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, що сучасна Росія складається з 83 суб'єктів, 21 з яких є республіками. У більшості з республік етнічні руські складають менше половини мешканців. За даними на 2010 рік, регіонами з найвищими показниками титульного (для конкретної республіки) народу були:

  • Чечня (95,3%)
  • Інгушетія (94,1%)
  • Тива (82,0%)
  • Чувашія (67,7%)
  • Північна Осетія (65,1%)
  • Калмикія (57,4%)
  • Кабардино-Балкарія (57,2%)
  • Татарстан (53,2%)
Теги: Чечня Польща незалежність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 
Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
Уникнути Третьої світової війни можна тільки зупинивши Росію – міністр оборони Італії
Уникнути Третьої світової війни можна тільки зупинивши Росію – міністр оборони Італії
Скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу
Скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу
Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України
Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
16K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
14K
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
7134
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту