Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі
Деякі народи на території сучасної РФ боролися за свою свободу протягом століть
Національні республіки Росії можуть звільнитись від гніту країни-диктатора та претендувати на незалежність від Москви. Таку думку в ефірі французького телеканалу LCI висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Свою думку він проілюстрував на прикладі Чечні. «Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть - з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність», – сказав Матеуш Моравецький.
Він розповів про бажання, щоб у російських сусідів було все добре і країни мигли нормально розвиватись. «Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття», – наголосив прем’єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, що сучасна Росія складається з 83 суб'єктів, 21 з яких є республіками. У більшості з республік етнічні руські складають менше половини мешканців. За даними на 2010 рік, регіонами з найвищими показниками титульного (для конкретної республіки) народу були:
- Чечня (95,3%)
- Інгушетія (94,1%)
- Тива (82,0%)
- Чувашія (67,7%)
- Північна Осетія (65,1%)
- Калмикія (57,4%)
- Кабардино-Балкарія (57,2%)
- Татарстан (53,2%)
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