Парламент створив слідчу комісію щодо кризи на енергетичному ринку

Головою комісії став Олексій Кучеренко

Верховна Рада проголосувала за постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з попереднього розгляду питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та під час збройної агресії Російської Федерації. «За» проголосували 268 парламентарів.

Головою комісії став народний депутат фракції «Батьківщина», автор постанови та член профільного енергетичного комітету Олексій Кучеренко.

Основними завданнями ТСК визначено аналіз:

виконання плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»;

формування рішень щодо забезпечення енергетичної стійкості України та їх впровадженням;

створення страхового запасу природного газу, а також підготовкою до опалювального сезону 2022 – 2023 років;

диверсифікацію джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, з визначеною умовою щодо постачання з одного джерела не більше 30% від загальних обсягів постачання;

розробку та щорічне затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України.

Звіт ТСК про виконану роботу мають заслухати на пленарному засіданні парламенту не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

Нагадаємо, Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).