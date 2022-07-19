Україна офіційно приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства

Україна та МЕА мають намір працювати разом над розбудовою потенціалу в широкому спектрі галузей

Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Про це повідомила пресслужба агентства.

Церемонія підписання Декларації про асоціацію відбулася 19 липня у Варшаві за участю міністра енергетики Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.

Асоційоване членство дасть Україні платформу для діалогу з МЕА, країнами-членами та кандидатами.

«Як частина Європи та кандидат у члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні. Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка та співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології в нашій новітній енергетичній системі», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Спільній декларації зазначено, що Україна та МЕА мають намір працювати разом над розробкою політики та розбудовою потенціалу в широкому спектрі галузей, пов’язаних з енергетикою, включаючи аналіз ринку, реконструкцію енергетичної системи, енергетичну безпеку, ефективність, прискорений енергетичний перехід, водень та біометан та енергетику. дані та статистика. Конкретні ініціативи мають бути узгоджені в дворічних програмах спільної роботи.

Зазначимо, МЕА має довгу історію співпраці з Україною. Починаючи з 2007 року, Агентство провело чотири поглиблені аналізи політики та організувало політичні заходи та розбудову потенціалу енергетичних даних у Києві та Одесі. Агентство тісно співпрацювало з Україною через програму Європейської Комісії EU4Energy. МЕА також нещодавно завершило розробку дорожньої карти щодо того, як Україна може використати обмеження попиту на енергію, тема, яка була пріоритетом для уряду.

Нагадаємо, Європейська енергосистема ENTSO-E ухвалила рішення щодо офіційного старту з 30 червня комерційного експорту електроенергії з України до Європи початковим обсягом 100 МВт.

Раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.