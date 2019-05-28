Партія Гройсмана наступного тижня проведе з'їзд



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Володимир Гройсман йде на вибори зі своєю політичною силою «Українська стратегія»

В команді Гройсмана можуть бути представники нинішнього Кабінету міністрів

Партія «Українська стратегія» проведе з'їзд наступного тижня. Про це заявив в ефірі ICTV міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

«Попередня дата є. Я думаю, що наступного тижня буде проходити з'їзд», - сказав він.

Саєнко зазначив, що має намір балотуватися до Верховної Ради в списку «Української стратегії». Також він повідомив, що в команді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана можуть бути представники нинішнього Кабінету міністрів.

Водночас він заявив, що партія буде залучати до своїх лав «молодих професіоналів, які сповідують демократичні та європейські цінності».

Раніше Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.