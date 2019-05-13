Who is Mr. Gro? Гройсман міняє стратегію і залишається без #уряду назустріч виборам

Володимир Гройсман розпочав власну парламентську кампанію

Наймолодший в історії прем’єр не хоче бути статистом в наступному політичному сезоні

Прем’єр Володимир Гройсман зазнав несподіваної судової атаки. Позивач, юрист Денис Осмоловський, вимагає відкриття провадження щодо незаконності призначення Гройсмана головою уряду коаліцією. Як повідомляв «Главком», позов з’явився 24 квітня, фактично одразу після другого туру президентських виборів. Країна обрала нового главу держави, у якого буде природне бажання змінити голову уряду. Проте в непідконтрольній Верховній Раді новому президенту може забракнути сил це зробити, тому вже увімкнулись запасні варіанти. У підсумку Верховний суд відмовив позивачу. Але він обіцяє не зупинятися. Сам Володимир Борисович також розуміє, що рано чи пізно йому доведеться покинути посаду, яку він посідає вже три роки. Тому «наймолодший в історії прем’єр» активно готує для себе запасні аеродроми.

Не гаючи часу, вже наступного дня після другого туру президентських виборів, коли стали відомі невтішні результати голосування для чинного президента, Гройсман в ефірі «Свободи слова» недвозначно заявив, що йде на парламентські вибори зі своєю партією. Водночас він явно мав на увазі не «Солідарність» Порошенка, за списками якої свого часу він потрапив до парламенту і яка нині перебуває у коматозному стані. Порошенку і в кращі часи не вдалося затягнути Гройсмана у свою партію, а зараз, коли той розпробував смак великої політики, і поготів.

Білборди з хештегом #уряд Гройсмана, які розписують досягнення нинішнього Кабміну, почали з'являтись ще задовго до президентських виборів. Але відразу після виборів з цією рекламою сталась цікава метаморфоза: перша частина хештегу… зникла. Нові рекламні площі, які з’являються паралельно з урядовими, прославляють вже не уряд, а особисто Гройсмана.

На білборди та телеролики з одами уряду та підтримки прем’єрського его скидались всі українці, а от хто оплачує нову піар-активність – поки загадка.

«Кампанія «Уряд Гройсмана» оплачувалась коштом з бюджету, а фактично платників податків, – каже експерт руху «Чесно» Ігор Фещенко. – У неї було кілька хвиль, які почалися з травня-червня минулого року. Але зараз висять два типи бігбордів – звичні урядові і ті, що рекламують громадський рух, який підтримує Гройсмана. Якщо кампанію цього руху оплачує якась політична партія, то вона змушена буде звітувати про витрати у серпні, коли з’являться фінансові звіти за другий квартал. Якщо ж це робить громадська організація – тоді ми можемо не дізнатись джерел фінансування».

Гасло «Лідерство – це відповідальність» на нових бордах надто абстрактне для сприйняття, але, вочевидь, технологи Гройсмана поки не готові до експериментів з його консервативним іміджем господарника брежнєвських часів. Утім в інтернеті можна спостерігати дещо іншу ситуацію. Вочевидь Гройсман почув критику свого вайлуватого образу, а також надихнувся прикладом Володимира Зеленського з його «Зе-командою», і обрав для себе псевдо «Гро». На своїй неофіційній сторінці прем’єр намагається загравати з молоддю – тут вам і «Гра престолів», і картинки з «упоротим лісом», і обговорення поганої погоди. На цьому фоні ненав’язливо подаються цитати «Гро» та його досягнення від побудованих доріг до проривів в ІТ-галузі.

В «фейсбуці» з’явилась група GoGro, яка малює прогресивний імідж Гройсмана

Також в мережі функціонує сайт створеної саме під Гройсмана «Української стратегії», електронна адреса якої розміщена на бігбордах. Наразі це – громадська організація, проте Мін’юстом вже зареєстрована партія з такою ж назвою, яку очолює добре знайомий Гройсману секретар Вінницької міськради Павло Яблонський. Наповнення сайту поки не дуже інформативне, проте знову кидається у вічі культ особистості Гройсмана – от він пояснює простим жіночкам з народу тонкощі децентралізації, робить селфі з молоддю, демонструє графіки з динамікою економічного зростання. Окремий розділ, зі зворушливою назвою «Молодість і досвід», присвячений трудовому шляху Гройсмана – від мера Вінниці до нинішніх висот.

«Українська стратегія» – громадське об’єднання на підтримку перетворень, лідером та ініціатором яких є прем’єр-міністр Володимир Гройсман, – пояснюють творці сайту. – Їхня мета – побудова сильної та успішної України. Ми переконані, що настав час для нової генерації активних людей, яка визначається не лише віком, а й світоглядом і принципами».

На сайті «Української стратегії» – суцільний культ особистості прем’єра

Хто ж ці «активні зі світоглядом» люди? В розділі «Наші засновники» числяться троє осіб, причому самого Гройсмана серед них нема. Проте є представник прем’єра в Верховній Раді та його піарник нардеп Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів з «квоти Гройсмана» Олександр Саєнко та виконавчий директор цієї громадської організації Євген Золотарьов, який колись був заступником скандального Владислава Каськіва у «Порі». За чутками, непублічну роботу в кампанії Гройсмана проводить ще один соратник прем’єра – екс-заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.

Сайт «Української стратегії» запрацював з 1 травня, про що оперативно відрапортував близький до Денисенка портал «Ділова столиця». Домен uastrategy.org також був зареєстрований нещодавно – в лютому цього року.

Трійця засновників «Української стратегії», серед яких нема самого Гройсмана

Очевидно, що Гройсман, який постійно знаходився в тіні Порошенка, тепер нарешті відкрито розправляє плечі. І хоче сам диктувати умови, на яких буде складати список своєї політичної сили. До Гройсмана, враховуючи його добрі відносини з Арсенієм Яценюком, можуть прибитись уламки нерейтингового «Народного фронту» та «Солідарності». Плюс, прем’єр розраховує зібрати урожай лояльних до себе мажоритарників, якщо залишиться нинішня виборча система. Поки Гройсман дуже загально окреслив обриси своєї майбутньої партії: «Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з хорошою репутацією, людей, які можуть не тільки говорити, а реально робити речі для країни. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, хочу бути активним, я хочу боротися за ідеї, хочу їх вводити».

При цьому нардеп Вадим Денисенко запевнив «Главком», що наразі «Українська стратегія» – це лише громадська організація і ніяких інших аспектів діяльності в неї немає. Нардеп не зміг уточнити, хто фінансує бордову рекламну кампанію, пославшись на те, що є лише засновником організації. Мабуть, це і є ті самі «люди з хорошою репутацією», які повірять в іменний проект активного прем’єра.

Активацію цієї структури ми можемо побачити вже найближчими днями. Через інтернет-ресурс «Депо», який також курується Денисенком, минулого тижня була вкинута інформація, що 14 травня відбудеться з’їзд руху «Люди важливі». Його очолює Євген Олішевець, який є засновником кількох громадських організацій, що виконували функції громадських приймалень для депутатів Київради від «Самопомочі». До цього ж руху належить колишній керівник фракції «Самопомочі» в Київраді ресторатор Сергій Гусовський, який гучно побив горшки з керівництвом партії і пішов у вільне плавання. За попередньою інформацією, до «Люди важливі» доєднається один з членів команди Гройсмана, який стане одним з облич нової політсили – перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який нещодавно виграв конкурс на посаду очільника митниці. Згодом «Люди важливі» та «Українська стратегія» планують об’єднання та похід на вибори як нової партії. Втім у Гройсмана не виключають, що його сила може стати частиною якогось іншого проекту. Але спочатку треба створити те, з чим можна буде заявитись на торги.

Павло Вуєць, «Главком»