Гройсман йде на вибори без Порошенка: ми просто різні



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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман Фото: Главком

Гройсман прийняв рішення йти на парламентські вибори самостійно

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на парламентські вибори заявив, що має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», що не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV ввечері 26 травня.

Коментуючи можливе об’єднання з політсилою Порошенка, Гройсман сказав: «Такі пропозиції були, і багато політиків говорили між собою про різні можливості. Я прийняв рішення – я буду йти самостійно і це рішення для мене є остаточним».

«Я вважаю, що ми просто різні», – додав прем’єр.

«Для мене участь у виборах – не просто бажання брати участь у виборах. У мене чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильніше. І вважаю, що ці кроки повинні бути реалізовані», – пояснив Гройсман.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.

Джерело: Інтерфакс-Україна