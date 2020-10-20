Партія Тимошенко розкритикувала соціальну політику влади



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«Батьківщина» закликала киян зробити зважений вибір

Партійці «Батьківщини» вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів

У «Батьківщині», яку очолює Юлія Тимошенко, заявляють, що соціальна політика чинного уряду ставить значну частину українців за межі виживання, у першу чергу це стосується найменш захищених категорій.

Під час презентації Плану реформ для Києва у Відкритому штабі партії у політсилі наголосили, що пенсійні виплати настільки мізерні, що не здатні покрити навіть найнеобхідніших першочергових потреб. Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».

У партії вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів. Й заявляють, що раціональне використання бюджету Києва дозволить значно підвищити соціальні стандарти.

Крім того, в «Батьківщині» нагадали про дату виборів - 25 жовтня - й закликали киян зробити зважений вибір.