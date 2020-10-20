Партія Тимошенко розкритикувала соціальну політику влади
Партійці «Батьківщини» вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартівУ «Батьківщині», яку очолює Юлія Тимошенко, заявляють, що соціальна політика чинного уряду ставить значну частину українців за межі виживання, у першу чергу це стосується найменш захищених категорій.
Під час презентації Плану реформ для Києва у Відкритому штабі партії у політсилі наголосили, що пенсійні виплати настільки мізерні, що не здатні покрити навіть найнеобхідніших першочергових потреб. Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».
У партії вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів. Й заявляють, що раціональне використання бюджету Києва дозволить значно підвищити соціальні стандарти.
Крім того, в «Батьківщині» нагадали про дату виборів - 25 жовтня - й закликали киян зробити зважений вибір.