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    Політика

    Партія Тимошенко розкритикувала соціальну політику влади

    • Розсилка
    &laquo;Батьківщина&raquo; закликала киян зробити&nbsp;зважений вибір - Партія Тимошенко розкритикувала соціальну політику влади
    «Батьківщина» закликала киян зробити зважений вибір

    Партійці «Батьківщини» вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів

    У «Батьківщині», яку очолює Юлія Тимошенко, заявляють, що соціальна політика чинного уряду ставить значну частину українців за межі виживання, у першу чергу це стосується найменш захищених категорій.

    Під час презентації Плану реформ для Києва у Відкритому штабі партії у політсилі наголосили, що пенсійні виплати настільки мізерні, що не здатні покрити навіть найнеобхідніших першочергових потреб. Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».

    У партії вважають, що нинішня влада не здатна привести країну до високих соцстандартів. Й заявляють, що раціональне використання бюджету Києва дозволить значно підвищити соціальні стандарти.

    Крім того, в «Батьківщині» нагадали про дату виборів - 25 жовтня - й закликали киян зробити зважений вибір.

    Юлія Тимошенко Батьківщина партії влада
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