Більшість українців асоціюють партію «Європейська солідарність» з інтеграцією України в ЄС – КМІС графіка



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Лише 21,5% опитаних асоціюють з євроінтеграцією партію «Слуга народу»

53,5% українців асоціюють з інтеграцією України до ЄС партію «Європейська солідарність». Такими є дані опитування КМІС.

21,5% опитаних асоціюють з євроінтеграцією партію «Слуга народу», 20,7% - ВО «Батьківщина», 10,9% - партію «Голос», 7,1% - УСГ, 7,1% - «ВО «Свобода», 5,7% - партію «Удар», 4,5% «За майбутнє», 4,1% - «Сила і честь», 2,1% - ОПЗЖ, інші партії менше 2%.

Всеукраїнське опитування відбулося з 8 до 15 жовтня 2020 року, методом особистого інтерв'ю з використанням планшета опитано 1009 респондентів, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

До слова, за даними КМІС 45% українців проти вільної економічної зони на Донбасі.