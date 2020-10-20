  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус у світі: в італійському регіоні можуть ввести комендантську годину

    • Розсилка
    До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень - Коронавірус у світі: в італійському регіоні можуть ввести комендантську годину
    До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень

    Відповідну пропозицію напередодні схвалив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, хоча поки що не у письмовій формі

    В італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через зростання кількості нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє La Repubblica.

    Як повідомляється, комендантську годину в Ломбардії планують ввести з 22 жовтня, якщо уряд не прийме іншого рішення на національному рівні. Вона діятиме з 23:00 до 5:00. До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень.

    Очікується, що комендантська година передбачатиме заборону на всі види діяльності та пересування, за винятком нагальної потреби – за станом здоров'я, з метою роботи і іншою доведеною необхідністю. Крім того, середні та великі торгові центри не працюватимуть у вихідні дні.

    Зазначається, що у понеділок Ломбардія зареєструвала 1687 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником серед 20 регіонів Італії.

    Нагадаємо, що Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.

    вихідні міністр місцева влада уряд влада коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies