Коронавірус у світі: в італійському регіоні можуть ввести комендантську годину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень

Відповідну пропозицію напередодні схвалив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, хоча поки що не у письмовій формі

В італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через зростання кількості нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє La Repubblica.

Як повідомляється, комендантську годину в Ломбардії планують ввести з 22 жовтня, якщо уряд не прийме іншого рішення на національному рівні. Вона діятиме з 23:00 до 5:00. До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень.

Очікується, що комендантська година передбачатиме заборону на всі види діяльності та пересування, за винятком нагальної потреби – за станом здоров'я, з метою роботи і іншою доведеною необхідністю. Крім того, середні та великі торгові центри не працюватимуть у вихідні дні.

Зазначається, що у понеділок Ломбардія зареєструвала 1687 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником серед 20 регіонів Італії.

Нагадаємо, що Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.